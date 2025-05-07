الخارجية الايرانية عبّرت عن قلق عميق إزاء أعنف اشتباك منذ 20 عاما بين الهند وباكستان

عبّرت وزارة الخارجية الايرانية عن قلق عميق إزاء أعنف اشتباك منذ 20 عاما بين الهند وباكستان أسفرت عن مقتل 38 شخصا على الأقل. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعبر عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات بين الهند وباكستان". إيران، الدولة المجاورة لباكستان والتي ترتبط بعلاقات جيدة مع الهند، عرضت التوسط بين الدولتين الشهر الماضي، وأوفدت وزير خارجيتها للتوسط بين البلدين.

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