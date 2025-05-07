دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى التخلي فورًا عن أي خطط لضم أو ترحيل جماعي قسري للفلسطينيين في قطاع غزة، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات تشكل جرائم حرب.
وأكدت المنظمة أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب أفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية، مشددة على أن أي نقل قسري للفلسطينيين يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
واتهمت العفو الدولية إسرائيل باستخدام قضية الرهائن ذريعة لتبرير ما وصفته بالجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد الفلسطينيين في القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر العفو الدولية: إسرائيل مستمرة في ارتكاب أفعال إبادة جماعية وأي نقل قسري للفلسطينيين سيعد جريمة حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.