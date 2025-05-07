العفو الدولية: إسرائيل مستمرة في ارتكاب أفعال إبادة جماعية وأي نقل قسري للفلسطينيين سيعد جريمة حرب

دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى التخلي فورًا عن أي خطط لضم أو ترحيل جماعي قسري للفلسطينيين في قطاع غزة، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات تشكل جرائم حرب.

وأكدت المنظمة أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب أفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية، مشددة على أن أي نقل قسري للفلسطينيين يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

واتهمت العفو الدولية إسرائيل باستخدام قضية الرهائن ذريعة لتبرير ما وصفته بالجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد الفلسطينيين في القطاع.