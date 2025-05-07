التلفزيون السوري: الشرع وصل إلى باريس تلبيةً لدعوة رسمية من ماكرون

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الفرنسية باريس، تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي.
وأمس، أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي سيستقبل الأربعاء الرئيس السوري، في أول زيارة له إلى أوروبا.
وأشارت الرئاسة الفرنسية في بيان، إلى أنّ ماكرون "سيؤكّد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرّة ومستقرّة وذات سيادة تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري".
وأوضحت أنّ "هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلّعون إلى السلام والديموقراطية"، مؤكّدة أنّ ماكرون سيكرّر "مطالبه للحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وبخاصة لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب".
وفي بداية شباط الماضي، وجّه ماكرون دعوة للرئيس السوري لزيارة فرنسا، قبل أن يقرن هذه الدعوة في نهاية آذار الماضي بشرط تشكيل حكومة سورية تضمّ "كل مكوّنات المجتمع المدني" وضمان الأمن لعودة النازحين السوريين.
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