تأجيل 350 رحلة جوية أو إلغاؤها في روسيا إثر هجمات بمسيرات أوكراانية

اعلنت هيئة منظمي الرحلات السياحية الروسية ان "هجمات بمسيّرات أوكرانية سببت ليلاً في تأجيل أو إلغاء ما لا يقل عن 350 رحلة جوية في روسيا مما أثر على برامج نحو 60 ألف مسافر في موسكو ومدن روسية أخرى".

واشارت الى ان "مساء السادس من أيار علّقت المطارات وصول ومغادرة طائرات بسبب خطر هجوم بالمسيرات"، مضيفة أن "ذلك أثّر على ما لا يقل عن 350 رحلة جوية وبرامج 60 ألف مسافر على الأقل".