الشؤون لمستفيدي برنامج "أمان": تعذّر وصول بعض الرسائل النصية بسبب الضغط على شبكات الاتصالات الهاتفية

توجهت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان إلى جميع المستفيدين من برنامج "أمان" معلنة أنه "بسبب الضغط الحاصل على شبكات الاتصالات الهاتفية، تعذّر وصول بعض الرسائل النصية إلى عدد من المستفيدين في الوقت المحدد". وطمأنت "المعنيين بأنه سيتم إعادة إرسال هذه الرسائل خلال اليومين المقبلين".

ولفتت الى انه "يمكن التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لأي استفسارات إضافية".