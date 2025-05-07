توجهت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان إلى جميع المستفيدين من برنامج "أمان" معلنة أنه "بسبب الضغط الحاصل على شبكات الاتصالات الهاتفية، تعذّر وصول بعض الرسائل النصية إلى عدد من المستفيدين في الوقت المحدد". وطمأنت "المعنيين بأنه سيتم إعادة إرسال هذه الرسائل خلال اليومين المقبلين".
ولفتت الى انه "يمكن التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لأي استفسارات إضافية".
كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون لمستفيدي برنامج "أمان": تعذّر وصول بعض الرسائل النصية بسبب الضغط على شبكات الاتصالات الهاتفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.