سفير قطر زار سلامة: بحثنا في عدد من البرامج المشتركة بين وزارتي الثقافة في قطر ولبنان

بحث وزير الثقافة غسان سلامة، مع سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين واجواء زيارة الوزير سلامة الاسبوع الماضي الى الدوحة ولقاءاتة مع المسؤولين القطريين.

وإثر اللقاء الذي عُقد في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع، قال السفير القطري "في الواقع كانت زيارة الوزير سلامة الى الدوحة جدا ناجحة ومثمرة، لاسيما وانه تربطه مع رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين علاقات وثيقة".

وأضاف: "بحثنا في عدد من المواضيع التي طرحها خلال اجتماعاته في العاصمة القطرية وابرزها مشاريع تنموية مشتركة خاصة ما يتعلق بموضوع المتاحف والمحادثات التي اجراها مع رئيسة هيئة المتاحف في قطر المياسة بنت حمد آل ثاني، إضافة الى عدد من البرامج المشتركة المهمة جدًا بين وزارتي الثقافة في كلا البلدين حيث نأمل ان تبصر النور قريبًا لما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين".