من القداسة إلى القصف.. لماذا أطلقت الهند اسم "السندور" على عمليتها ضد باكستان؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مومباي: أطلقت وزارة الدفاع الهندية اسم "السندور" أو "المسحوق الأحمر" على عمليتها العسكرية ضد باكستان، وهو اسم يحمل دلالات ثقافية في المجتمع الهندي.

ويعتبر اختيار الهند لهذا الاسم لعمليتها العسكرية ضد باكستان، أداة ربما ضمن أدوات الحرب النفسية، وهو ذو دلالة ثقافية عميقة في المجتمع الهندي.

وأكثر ما يميز شعب الهند، هو النقطة الحمراء التي تزين جباه النساء والرجال أحيانا بالسندور المسحوق الأحمر الذي عادة ما يكون موجودا في علبة صغيرة في أي معبد وبيت في الهند، فهذا المسحوق علامة تحول الفتاة الهندية إلى امرأة متزوجة.

والسندور في الهند هو مسحوق أحمر تستخدمه النساء المتزوجات في وضعه على فرق الشعر كرمز للزواج والاستقرار.

في الثقافة الهندية، السندور لا يرمز فقط للزواج، بل يمثل أيضا الارتباط والامتلاك وهو ما يضفي على التسمية بعدا آخر.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة كشمير مؤخرا، حيث شنت الهند غارات على مناطق في باكستان.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية أن القوات المسلحة الباكستانية شنت هجوما ردا على الهجمات الصاروخية التي نفذتها الهند مساء الثلاثاء.

وفي تعليقه على الوضع قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر يوم الأربعاء، إن الضربات بين الهند وباكستان أمر مخجل، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء الضربات، داعيا البلدين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.