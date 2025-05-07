1300 جهاز بيجر مفخخ.. تركيا تحبط "عملية صامتة" للموساد في مطار إسطنبول

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من إسطنبول: ذكرت وسائل إعلام تركية، أن جهاز الاستخبارات التركية، قد وجه ضربة لفخ من جهاز الموساد الإسرائيلي، بعد الحصول على معلومات استخباراتية.

إذ تم الكشف، عن أن رادار جهاز الاستخبارات التركية، قد رصد في مطار إسطنبول، شحنة مليئة بأجهزة النداء (البيجر) من نفس النوع والطراز، التي استخدمها جهاز الموساد الإسرائيلي، في هجمات بأجهزة النداء في لبنان العام الماضي (ما عرفت بهجمات البيجر).

وكانت الشحنة، التي وصلت إلى إسطنبول من هونغ كونغ قبل يومين فقط من هجمات البيجر في بيروت، والتي كانت تنتظر إرسالها إلى لبنان في 27 سبتمبر (بنفس يوم اغتيال السيد حسن نصر الله)، تحتوي على 1300 جهاز استدعاء و710 أجهزة شحن "محقونة بالقنابل والمتفجرات".

وبحسب المعلومات المتوفرة:

-فقد كشف، أن شحنة تحتوي على 1300 جهاز اتصال لاسلكي (جهاز بيجر) و710 أجهزة شحن، محملة بقنابل ومتفجرات، من نفس النوع والطراز مثل هذه الأجهزة، تم رصدها من طرف جهاز الاستخبارات التركية، في مطار إسطنبول، بعد أيام قليلة من انفجارات البيجر في بيروت، وكانت في طريقها إلى لبنان.

-كل شيء بدأ بعد أن تلقت الاستخبارات التركية معلومات استخباراتية، تفيد بأنه "سيتمّ إرسال أجهزة اتصال مشابهة لتلك التي استخدمت في تفجيرات سبتمبر/أيلول في لبنان، من إسطنبول إلى بيروت.. فتدخل جهاز الاستخبارات التركي على الفور، وبدأ في التدقيق في المطارات والموانئ.

-في 16 سبتمبر، أي قبل يوم واحد من الانفجارات في لبنان، وصلت 4 منصات شحن، قدمت شركة SMT Global Logistics Limited التايوانية خدماتها اللوجستية، إلى مطار إسطنبول على متن طائرة هونغ كونغ-إسطنبول للشحن برقم الرحلة TK6141

-تحتوي هذه المنصات على إجمالي 61 صندوقاً، بحمولة تبلغ 850 كيلوغراماً.. وتبين أن الشحنة كانت مبرمجة لإرسالها إلى لبنان، بتاريخ 27 سبتمبر، برقم الرحلة TK830 إسطنبول-لبنان/بيروت الساعة 06.50.

-تم التحقق من محتويات بوليصة شحن البضائع المرقمة 235 HKG 92890070، وقد وجد أن معلومات المنتج هي 'Food Chopper'.. فتحركت وحدات الأمن، وتم فتح الشحنات ليتم فحصها واحدة تلو الأخرى، من قبل عناصر قسم المتفجرات التابع لشرطة إسطنبول.

-خلال التحقيقات، تم ضبط 1300 قطعة و26 صندوقاً، من أجهزة النداء الذهبية Apollo 924 R3 GP موديل 450-470 ميجا هرتز، وكابلات الشحن المرتبطة بها، وشواحن راديو سطح المكتب 710 BC-144N المسمى وكابلات وبطاريات هذا الجهاز.

-كما تم تحديد أن محتوى الشحنة تضمن 144 خلاط يدوي، من ماركة Mini Hand Blender وهي منتجات صالحة على بوليصة الشحن و8 مضاعفات شبكة (منافذ) وكابلات تابعة لهذا الجهاز، و4 أجهزة شبكة، وكابلات تابعة له، و3 مسجلات كاميرات وكابلات تابعة له، و1 آلة ضغط كابلات هوائية ودواسة قدم تابعة له.

-على الفور، أحالت الأجهزة الأمنية، المعلومات التي حصلت عليها إلى النائب العام المناوب، بمكتب مباحث الجرائم الإرهابية.. وتم اتخاذ القرارات اللازمة بمصادرة كافة المواد التي تم العثور عليها.. وكانت أجهزة النداء والمواد الموجودة في الشحنة المضبوطة، مطابقة تماماً لأجهزة النداء التي استخدمها الموساد الإسرائيلي، في العملية التي فجرت فيها إسرائيل أجهزة النداء في لبنان.. وتم إرسالها إلى مختبر الجريمة للفحص، لتحديد ما إذا كانت الأجهزة تحتوي على قنابل.

-تم فحص جميع المنتجات المضبوطة، واحدة تلو الأخرى، في مختبر الجرائم.. وتم البحث عن القنابل باستخدام تقنية خاصة، وخاصة على أجهزة الاستدعاء وأجهزة شحن الراديو

-وفي الفحص الأولي لـ 1300 صندوق من طراز Apollo 924 R3 GP Gold، وأجهزة النداء بتردد 450-470 ميجا هرتز وكابلات الشحن المرتبطة بها، فقد "تم العثور على مادة تعتبر متفجرة بيضاء ذات قابلية اشتعال عالية ومعدل احتراق، تزن 3 جرامات، داخل كتلة البطارية الصلبة، مع جسم معدني يستخدم لتشغيل جهاز النداء.

-وخلصت الدراسة أيضاً، إلى أنه عندما تستقبل هذه الأجهزة إشارة أو أمراً مكثفاً، فإنّ البطاريات قد تسخن إلى درجة معينة، مما يتسبب في انفجارها، وهو ما سيؤدي إلى الوفاة أو الإصابة.

-تم العثور على آلية قنبلة مماثلة داخل جهاز 710 Desktop Charger BC-144N المسمى شواحن راديو سطح المكتب، والكابلات والبطاريات التي تنتمي إلى هذا الجهاز.. وقد تبين أنه على عكس بطاريات الراديو المستخدمة في الظروف العادية، هناك كتلة بطارية متصلة بدائرة شحن البطارية، وتتكون من بطاريتين، وتوضع هذه الكتلة في مادة جسم معدنية صلبة.. وتبين أن المادة المتفجرة شديدة الاشتعال ذات اللون البني الداكن، قد تم حقنها لاحقاً في الجسم المعدني السائل.

-وتبين أنه، كما في الهجمات التي وقعت في لبنان، كانت هذه المادة المتفجرة ذات اللون البني الداكن، تحيط بالبطاريات، وأنه في حالة حدوث ماس كهربائي في مجموعة البطاريات، أو إرسال إشارة مكثفة إلى الجهاز، فقد يحدث انفجار بسبب التسخين، مما يتسبب في الإصابة أو الوفاة.

-تمكنت قوات الأمن التركية، من تدمير كافة أجهزة الاستدعاء، والشواحن المحملة بالمتفجرات، التي تم ضبطها.

-وفي أعقاب هذه الاكتشافات، تم رفع مستوى الفحوصات التي أجراها مسؤولو المطار إلى مستوى أعلى.. وبدأت عملية بحث على متن رحلة هونج كونج TK6091 بعد التأكد من احتمال وجود مواد مماثلة على متن طائرة متجهة من تايوان إلى لبنان.. وقد تبين أن بوليصة الشحن المعدة للمواد الموجودة داخل هذه الطائرة، تحتوي على آلات قادرة على استقبال وترجمة وإعادة إنشاء الصوت أو الصورة أو غيرها من المعلومات كمعلومات عن المنتج.