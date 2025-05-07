شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: العلاقات الخارجية تعزز مصالح مصر الوطنية وتحقق أهدافها الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مصر استعادت مكانتها الدولية والإقليمية الإفريقية والعربية، وذلك بفضل الجولات المكوكية للرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تولية الحكم، وهو ما ساهم بقوة في وضع مصر على الخريطة الدولية واستعادة دورها الريادي في المنطقة.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن العلاقات الخارجية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز مصالح الدولة المصرية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث تساعد في تعزيز الأمن القومي لمصر من خلال التعاون مع الدول الأخرى في مجالات الأمن والدفاع، تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر والدول الأخرى، مما يعزز الاقتصاد المصري، تساهم بقوة في تعزيز الدبلوماسية المصرية وتمثيل مصالحها في المحافل الدولية.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن العلاقات الخارجية تساعد مصر في تعزيز التعاون الدولي في مجالات متعددة مثل البيئة والصحة والتعليم، والترويج للثقافة المصرية والتعريف بها في الخارج، ودعم القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر قضيتها الأولى والأخيرة.

وأضاف السعيد غنيم، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة، سواء كان ذلك من خلال المشروعات القومية، العلاقات الخارجية، البنية التحتية، مواكبة التطورات التكنولوجية في شتى المجالات أبرزها الاقتصاد والاستثمار وتوطين الصناعة، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، وأن العلاقات الخارجية تعتبر أداة حيوية لتعزيز مصالح مصر الوطنية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.