شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش عدم وجود ظهير صحراوي الغربية.. والمحافظ: ندرس إعادة النظر في قيود الارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إنه سبق وتقدمت المحافظة بمقترح لدراسة مساحة 54251 فدان بناحية وادي النطرون - العلمين، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد ومرفق بالمقترح استغلال تلك المساحة كظهير صحراوي لمحافظة الغربية، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء مجلس الوزراء أو المركز الوطني للتخطيط أو الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، رداً على طلبي إحاطة مقدمين من النائبة آمال عبدالحميد والنائب عامر الشوربجي بشأن عدم وجود ظهير صحراوي للمحافظة وصعوبة التوسع الأفقي بالمحافظة.

وتابع المحافظ: وفي هذا الإطار ورد إلى المحافظة كتاب المركز الوطني للتخطيط لاستخدامات اراضي الدولة رقم 147 بتاريخ الثاني من يونيو عام 2019 تضمن موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزارء على إعادة تلك المساحة المقترحة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد مع إمكانية قيام محافظات الدلتا التي ليس لها ظهير صحراوي بحجز أراضي أو إسكان متميز أو إسكان اجتماعي داخل تلك الموقع المقترح لمدينة النوبارية الجديدة والمدن الجاري إنشائها.

وأوضح أن المحافظة الجميع يعلم أنها ليس لها ظهير صحراوي يسمح بالتوسع العمراني، وتم مخاطبة جميع الجهات لإعادة النظر في قيود الارتفاع لعدد 80 قرية من قرى المحافظة من إجمالي 331 قرية بقيود ارتفاع ما بين 15 إلى 27 متر، لافتاً إلى أنه جاري الآن التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعادة النظر في قيود الارتفاع لجميع مدن المحافظة الثمانية.

وواصل المحافظ: ويتم الآن دراسة إمكانية زيادة قيود الارتفاع بدون تأثير على المرافق والمرور وتم تكليف السكرتير العام برئاسة لجنة تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية لإمكانية تنفيذ هذا الأمر والعمل على التوسع الرأسي دون التأثير على البنية التحية والمرافق وانتظام حركة المرور.