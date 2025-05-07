مقتل 15 فلسطينيا إثر غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، في تصريح لوكالة فرانس برس، عن مقتل 15 فلسطينيا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي مئات النازحين في حي التفاح، شمال شرق مدينة غزة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأوضح أنّه تم انتشال 15 قتيلًا و19 مصابين على الأقل بينهم أطفال على إثر غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مدرسة الكرامة التي تؤوي أكثر من ألف من النازحين في شارع النخيل في حي التفاح".
وأضاف المسؤول الفلسطيني "هناك عدد من المفقودين لا يزالون تحت ألأنقاض في المدرسة التي أصيبت بدمار كبير وحريق هائل".
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