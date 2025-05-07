الغارديان: أعضاء في مجلسَي العموم واللوردات عن حزب المحافظين البريطاني يطالبون بالاعتراف بفلسطين

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن "13 عضوًا في مجلسَي العموم واللوردات عن حزب المحافظين البريطاني يطالبون في رسالة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاعتراف بفلسطين".

ونقلت الصحيفة عن رسالة لنواب وأعضاء اللوردات عن حزب المحافظين البريطاني، قولهم إنّ "الاعتراف بفلسطين سيبعث برسالة مفادها أن بريطانيا تقف ضد الاحتلال غير المحدود وتدعم تطلعات الفلسطينيين"، في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة وسط خطط للبقاء في مناطق من القطاع.

وأضاف المسؤولون البريطانيون في الرسالة: "حان الوقت لبريطانيا أن تحذو حذو أكثر من 140 دولة عضوًا في الأمم المتحدة اعترفت بفلسطين".

وسبق وأن اعترفت دول أوروبية بدولة فلسطينية بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، كما عبّرت فرنسا عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في نيسان الماضي، الأمر الذي هاجمته إسرائيل بشدّة.