الكرملين أعلن اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الأمن خلال احتفالات عيد النصر في 9 أيار

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف (الكرملين) أنّه اتخذ "كل التدابير الضرورية" لضمان الأمن خلال احتفالات عيد النصر في التاسع من أيار لإحياء الذكرى الثمانين لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية، بما في ذلك فرض قيود على الانترنت في موسكو إثر التهديدات الأوكرانية.

وقال أمام الصحافيين إنّه تم اتخاذ التدابير لضمان "سير الاحتفال بالنصر الكبير في أجواء هادئة ومستقرة وسلمية".

وأمس، أعلن مستشار الرئاسة الروسية (الكرملين) يوري أوشاكوف، أنّ 29 زعيما أجنبيا، من بينهم الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا، سيحضرون العرض العسكري المقرر لمناسبة عيد النصر في 9 أيار.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي أنّ قوات من 13 دولة، من بينها الصين ومصر وبورما، ستشارك في العرض العسكري في الساحة الحمراء، الذي يُقام بعد ثلاث سنوات من الحرب في أوكرانيا.

وقال يوري أوشاكوف إنّ بوتين وشي جينبينغ سيناقشان القضايا الأكثر حساسية في محادثات في موسكو، موضحًا أنّه "سيتم خلال هذا اللقاء الثنائي مناقشة القضايا الأكثر أهمية: أي الملف الأوكراني والعلاقات الروسية الأميركية".