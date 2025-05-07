"الجديد": توجّه إلى رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان تزامنًا مع عيد الأضحى

أفادت معلومات قناة "الجديد"، عن توجّه إلى رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان تزامنًا مع عيد الأضحى، والذي من المتوقع أن يكون في 6 حزيران المقبل.

وأمس، أفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأنّ "لجنة سعودية فنيّة متخصصة سوف تزور لبنان في الأسابيع المقبلة لدراسة المعوّقات أمام السيّاح السعوديين وايجاد الآليات المناسبة لمعالجتها".

وفي 4 آذار الماضي، اختار رئيس الجمهورية جوزاف عون السعودية لتكون وجهة زيارته الخارجية الأولى. وعقد خلالها مُحادثات رسمية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قصر اليمامة في الرياض، بحثت في تطوير العلاقات الثنائية والملفات المشتركة بين البلدين، والتمهيد لتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة في خلال زيارة لاحقة سيقوم بها الرئيس عون قريباً إلى السعودية.