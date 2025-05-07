مجهولون أطلقوا النار صباح اليوم على أحد الأشخاص في كورنيش الروشة ما أدى لوفاته على الفور

أفادت معلومات صحافية، بأن مجهولين أطلقوا النار صباح اليوم على أحد الأشخاص في كورنيش الروشة ما أدى لوفاته على الفور.
وفي التفاصيل، تبلغ عناصر الدفاع المدني عن حادث سير في منطقة الروشة بين دراجة نارية و سيارة ، وعند وصولهم تبين أن سائق الدراجة قد تلقى عدة طلقات نارية في ظهره مما ادى الى وفاته ، وعلى الفور تم إبلاغ عناصر فصيلة الروشة و باشرت التحقيقات.
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