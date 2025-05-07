استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بدر السعد. واشار السعد الى انني "التقيت ووفد الصندوق العربي، بري تحدثنا وإستمعنا إليه بكل ما يتعلق بالمشاريع التنموية في لبنان". واوضح اننا "متواجدون في لبنان لإعادة نشاط الصندوق العربي، ونحن نفتخر بأن نكون أول مؤسسة تمويلية تتواجد في لبنان وتبدي إستعدادها لإعادة النشاط التنموي في لبنان، لقد أبلغنا بري بأن الصندوق العربي الآن لديه توجه جديد وهذا التوجه هو بأن الصندوق العربي هو من سيقوم بدراسات الجدوى وهو من سيقوم بالتمويل، تمويل المشاريع التنموية بمساعدة الصناديق الأخرى، وهذا يهدف إلى تقصير العملية المستندية بدلاً من أن يقوم لبنان بإعداد دراسات الجدوى فالصندوق هو من سيقوم بإعدادها وتمويلها".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي زار بري: متواجدون في لبنان لإعادة نشاط الصندوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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