عبدالله زار وزيرة التربية وعرض معها واقع المدارس في اقليم الخروب

زار عضو" اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله وزيرة التربية ريما كرامي وجرى عرض مفصل للعناوين التربوية التي تعمل عليها الحكومة ووزارة التربية، كما تطرق النقاش إلى وضع الأساتذة المتعاقدين على مختلف مندرجاتهم، وملف التفرغ لاساتذة الجامعة اللبنانية، كما تم عرض واقع المدارس في اقليم الخروب، وأهمية السير قدما بملف انشاء تجمع روضات شحيم في الأرض المخصصة له، وفقا للمرسوم الذي لحظ هذا المشروع.

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