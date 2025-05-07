مرقص من المطار: لبنان يتجه نحو إعادة تنشيط السياحة وتقوية العلاقات مع الدول

أشار وزير الاعلام بول مرقص، في تصريح له قبيل استقباله الطائرة الإماراتية الثانية، الى أن خطوة اليوم تساهم في إعادة بناء الثقة بين لبنان والإمارات، لافتا إلى وجود لجان وزارية تعمل على متابعة الاجتماعات لتذليل أي معوقات أمام قدوم الجاليات.

وأضاف أن لبنان يتجه نحو إعادة تنشيط السياحة وتقوية العلاقات مع الدول، ويحض على تشجيع السفر إلى لبنان، مؤكدًا ترحيب البلاد بالإماراتيين والخليجيين وبانتظار الرعايا جميعهم.