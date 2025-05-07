الرئيس عون: نتطلع إلى الأيام الآتية بكثير من التفاؤل ومصممون على اعادة بناء الدولة

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال استقباله في قصر بعبدا رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، أنّ "الظروف الصعبة التي مرت على لبنان باتت وراءنا ونتطلع إلى الأيام الآتية بكثير من التفاؤل".

وقال "مصممون على اعادة بناء الدولة وفق اسس جديدة أبرزها الإصلاحات الاقتصادية والمالية معتمدين في كل ذلك على الحوكمة الرشيدة وتوفير التسهيلات اللازمة للصناديق المالية لتمويل المشاريع".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الصندوق العربي للإنماء بدر محمد السعد، في تصريح بعد زيارته الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا، "أننا نريد أن نكون أول مؤسسة عربية توفر للبنان مساعدات وقروض قريبة، من أجل المساهمة في ورشة النهوض في لبنان"، مضيفًا "هدف زيارتنا الى لبنان هو إعادة تحريك العمل الإنمائي الممول من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات، والصندوق ملتزم بتنفيذ القروض المعطاة للبنان".

وقال "لدينا لجنة فنية ودراسية في لبنان من أجل المشاريع للبنان، ولدينا تعاون وثيق كصندوق مع مجلس الانماء والإعمار في لبنان على مستوى دراسة وترجمة المشاريع".

وردا على سؤال يخص الكويت تحديدا، أكد السعد أن "العلاقات دائما طيبة وجيدة بين الكويت ولبنان".