أبو فيصل أطلع المطران إبراهيم على أوضاع الجالية اللبنانية في كندا وتعزيز الروابط مع الزحليين في الانتشار

زار رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل، رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، مهنئًا بعيد الفصح المجيد.

وتأتي الزيارة عقب عودة أبو فيصل من جولة مثمرة في كندا، التقى خلالها بعدد من أبناء الجالية اللبنانية والفعاليات الاقتصادية. واطمأن المطران إبراهيم من ضيفه إلى أوضاع الجالية اللبنانية هناك، منوهًا بالجولة التي تهدف إلى تعزيز الروابط بين الزحليين في الوطن ودول الانتشار.

وأعرب المطران إبراهيم عن شكره لأبو فيصل على حركته الدائمة الهادفة إلى ترسيخ الإيمان بلبنان وتشجيع اللبنانيين على التمسك بأرضهم، مشيدًا بكتاباته اليومية التي تسلط الضوء على قضايا هامة في حياة المواطنين.