سلام: الاستقرار في سوريا سيساهم في تعزيز الاستثمار في الشمال

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال استقباله مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا أنه في الزيارة المقبلة إلى الشمال سيكون هناك مشاريع عملانية، مشيراً إلى أنه يتم العمل على وضع المخطط التوجيهي لمطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، وهناك اهتمام من شركات أجنبية عديدة للاستثمار فيه.

وشدد سلام على أن هناك حاجة دائمة للانتخابات والتجديد ومحاسبة المسؤولين، مؤكدا على "ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في الشمال، وعلى سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، كما أكد على التوجيهات الصارمة المعطاة للجيش والأجهزة الأمنية في ضبط الحدود بشكل كامل".

وركز رئيس الحكومة على ضرورة فتح المعابر الشرعية مع سوريا وتفعيلها، مؤكداً أن الاستقرار في سوريا سيساهم في تعزيز الاستثمار في الشمال وانتعاشه اقتصادياً.

بدوره اشار سلام الى انه "تشرفنا بلقاء سلام وقدمنا له التهنئة ‏على إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات التي جرت في محافظة جبل لبنان، متمنين أيضا التوفيق للمرحلة الثانية من الانتخابات، كما شكرنا على زيارته عكار ومطار القليعات، املين أن تتجدد الزيارة لمتابعة ملف التشغيل، وأيضا إنصاف عكار في التعيينات الإدارية المستقبلية، و وضعناه أيضا بأجواء الحدود وضرورة فتح المعابر الشرعية تنفيسا للناس لارتباط أهلنا في عكار مع سوريا من خلال المصاهرات ، وعندما تفتح المعابر الشرعية ، يعني طبعا سيكون ذلك مبررا ومسلكا طبيعيا لإقفال المعابر غير الشرعية "

من جهة أخرى، أكد سلام خلال استقباله وفداً من ملتقى التأثير المدني والهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة، أنه "مصمم على العمل في سبيل انجاز الاصلاحات السياسية التي لم تطبق من اتفاق الطائف، وخصوصاً إقرار اللامركزية الادارية الموسعة، مشدداً على أهمية تطبيق الدستور ولا سيما المادة ٩٥ منه وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية. وإنشاء مجلس للشيوخ مقابل انتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي".

واعتبر سلام أن الحكومة ستعمل على إقرار مشاريع هذه القوانين، بعدما أقرت مشاريع قوانين استقلالية القضاء، ورفع السرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي بالإضافة إلى العمل على إقرار قانون الفجوة المالية.

وشدد رئيس الحكومة على أنه لا بد من إعادة صلاحية تفسير الدستور للمجلس الدستوري، وتكريس سيادة الدولة بشكل كامل بهدف بناء دولة المواطنة.