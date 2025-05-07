شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تناقش اليوم خطة بنك ناصر الاقتصادية والاجتماعية 2026/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما تناقش مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي.

ومن المقرر أن تناقش غدا الخميس لجنة التضامن مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص المجلس القومي للمرأة، كما تناقش مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.