شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يشارك في منتدى "اسمع واتكلم" لمناقشة العمل الأهلي ومكافحة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

شارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بفعالية في النسخة الرابعة من منتدى "اسمع واتكلم"، الذي نظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يوم 6 مايو 2025 في قاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

جاءت هذه المشاركة لتؤكد على الدور المحوري الذي يضطلع به التحالف الوطني في دعم جهود الدولة والمجتمع المدني في مكافحة التطرف وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد المنتدى حضورًا بارزًا للسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، والتي تحدثت في الجلسة الرئيسية للمنتدى حول "العمل الأهلي المدني والتطوعي ودوره في سد الفجوة المجتمعية ومكافحة التطرف"، حيث استعرضت السفيرة نبيلة مكرم خلال كلمتها الدور الرائد الذي يقوم به التحالف الوطني من خلال:

توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني حيث يعمل التحالف على تنسيق وتكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية لضمان تحقيق أقصى استفادة من العمل الأهلي في خدمة المجتمع.

تقديم حلول تنموية مستدامة حيث يتبنى التحالف رؤية شاملة للتنمية تتضمن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ، ويسعى إلى تنفيذ مبادرات وبرامج مستدامة تلبي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع الأهلي حيث يؤمن التحالف بأهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التحديات المجتمعية، بما في ذلك التطرف.

مكافحة التطرف عبر مبادرات عملية حيث يطلق التحالف مبادرات وبرامج تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، وتعزيز قيم التسامح والتعايش، وتمكين الشباب والمجتمعات المحلية.

كما سلطت السفيرة نبيلة مكرم الضوء على الدور الهام الذي تقوم به منصة "إنسان" للتطوع، المنصة الوطنية للتطوع التابعة للتحالف الوطني، في حشد وتنظيم جهود المتطوعين للمشاركة في مبادرات التنمية وخدمة المجتمع.

أكدت مشاركة التحالف الوطني في المنتدى على الأهمية المتزايدة لدور العمل الأهلي في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المجتمعية، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال.