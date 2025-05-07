شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تبدأ التدريب النظرى لمشروع سكر البيوت لدعم السيدات المعيلات والان مع تفاصيل الخبر

بدأت مؤسسة حياة كريمة المرحلة الخامسة من التدريب النظري لمشروع سكر البيوت، أحد مشروعات التمكين الاقتصادي التي تنفذها المؤسسة برعاية بنك القاهرة لدعم السيدات المعيلات.

وخلال التدريب النظري تعلم المتدربون كيفيه حساب تكلفة منتجاتهم والتخطيط للحصول على عائد حقيقي، بالإضافة إلى تعلم كيفيه الدخول الي عالم التسويق الإلكتروني، وفتح أبواب جديدة للبيع والوصول للعملاء، وكيفية اختيار السوق الصحيح لمنتجاتهم بخطوات مدروسة وطموح كبير.

وقدمت المؤسسة الشكر للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على دعمها الكبير للسيدات.

يهدف مشروع سكر البيوت لدعم السيدات المعيلات، من خلال تدريبهن على صناعة الحلويات وتعليمهن أساسيات إدارة المشاريع الصغيرة، لبدء طريقهن الخاص، وتأمين مصدر دخل ثابت لهن وأسرهن.

يأتي هذا الدعم في سياق تعزيز ريادة الأعمال النسائية، وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام السيدات، مما يمكنهن من تحقيق الاستقلال المالي والاستدامة الاقتصادية، ويساهم في دمجهن بشكل أكبر في سوق العمل وتعزيز دورهن في المجتمع كسيدات منتجات ومبدعات