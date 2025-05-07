مطار صنعاء: الهجوم الإسرائيلي دمر 3 طائرات للخطوط الجوية اليمنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال المسئولين فى مطار صنعاء، أن الهجوم الإسرائيلي، على المطار دمر 3 طائرات للخطوط الجوية اليمنية، مؤكدين أنهم يحتاجون إلى وقت طويل لإعادة تأهيل المطار واستئناف العمل فيه، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلى، قد شنت سلسلة من غارات على العاصمة اليمنية، طالت مطار صنعاء الدولي، ومحطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث، ومنطقة عطان، ومحطة توزيع كهرباء عصر بمديرية معين.

وذكر جيش الاحتلال، أن القوات الجوية الإسرائيلية دمرت البنية التحتية لمطار صنعاء؛ مما أسفر عن توقفه عن العمل بشكل كامل؛ ردا على هجوم جماعة الحوثي على مطار بن جوريون.

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