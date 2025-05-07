الارصاد الجوية: كتل هوائية حارة بدءا من الغد والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، بخاصة جنوب البلاد وفي الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة".

واشارت الى ان "طقسا ربيعيا مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من يوم الخميس بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، بخاصة جنوب البلاد وفي الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة".

وذكرت ان "طقس الجمعة غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال وارتفاعها على الساحل و في الداخل ورطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح بخاصة في المناطق الجنوبية لتصل أحيانا الى 55 كلم/س".

واضافت ان "طقس السبت صاف الى قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، ورياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل ودون تعديل على الجبال".