أصدر وزير العمل محمد حيدر، في اطار تنظيم النقابات الحرفية والنقابات المهنية (العمالية واصحاب العمل) واتحاداتها المرخصة على الأراضي اللبنانية، تعميما طلب بموجبه من "كل النقابات الحرفية والنقابات المهنية (العمالية واصحاب العمل ) واتحاداتها المرخصة حسب الأصول على الأراضي اللبنانية: اجراء انتخاباتها وتصحيح أوضاعها القانونية، وتقديم كل المستندات المتعلقة بصحة اجراءاتها القانونية الى دائرة العلاقات المهنية والنقابات في وزارة العمل خلال مهلة اقصاها حدًا أقصى ثلاثة أشهر".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العمل طلب من النقابات الحرفية والمهنية إجراء انتخاباتها وتصحيح أوضاعها القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.