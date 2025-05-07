استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري، سفيرة استونيا في لبنان انغريد آمر، وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وشرح عيسى الخوري لسفيرة استونيا ما يقوم به من أجل رقمنة ومكننة وزارة الصناعة، وأكدت السفيرة استعداد بلادها لنقل خبراتها لدعم لبنان في "مسيرته التنموية" من خلال تطوير الحكومة الالكترونية ورقمنة الادارة.
ومن الجدير ذكره ان استونيا هي اول بلد ينتخب فيه جميع المواطنين على الانترنت، كما تتم فيه كل المعاملات المصرفية إلكترونيًا، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس الشركات عبر الإنترنت بشكل كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة استونيا زارت وزير الصناعة: مستعدون لنقل خبراتنا لدعم لبنان في تطوير الحكومة الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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