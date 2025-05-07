كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة الحكمة نظمت النسخة الثانية من مسابقة ريادة الأعمال

نظمت كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة الحكمة النسخة الثانية من مسابقة ريادة الأعمال بالتعاون بين مركز جامعة الحكمة لريادة الأعمال (PULSE) ومركز جامعة لورين لريادة الأعمال (Peel) في مبادرة تهدف لتطوير ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على تأسيس نواة شركات خاصة وإيجاد حلول لمشاكل مجتمعية بأفكار جديدة مبتكرة.

واشار مدير مركز جامعة الحكمة لريادة الأعمال (PULSE) آلن الأوسطه إلى أن "الهدف يتعدى المنافسة بين الطلاب إلى التحفيز على الإبداع والتعاون"، مؤكدا اننا "نطمح في جامعة الحكمة الى تحويل الأفكار الجديدة إلى مشاريع ناجحة وبناء بيئة أعمال ريادية نابضة بالديناميكية وتسهم في تحقيق الإزدهار في المجتمع".

بدورها لفتت عميدة كلية الإقتصاد في جامعة الحكمة ساندرا غصن إلى أن "جامعة الحكمة تطمح لأن يكون مركز PULSE قطبًا لنشاط ريادي يحفّز على الإبتكار والتنمية الإقتصادية المجتمعية"، مبدية "اعتزازها بالإنجازات المميزة التي حققها طلاب جامعة الحكمة هذه السنة على الصعيدين الوطني والإقليمي بدعم من مركز PULSE"، مشيرة في هذا المجال إلى "فوز فريق الجامعة بمركز بيروت في الهاكاتون الإقليمي الذي نظمته الوكالة الجامعة للفرنكوفونية (AUF) بمشاركة أكثر من مئتي طالب توزعوا على 44 فريقا. كما فاز فريق الجامعة بالجائزة الأولى في فئة "التخطيط الإقتصادي والتعافي" في مسابقة IBDAA 2025 التي نظمتها الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تميز المشروع الذي تم عرضه من بين 91 مشروعًا بمشاركة 309 طلاب مثلوا تسع جامعات".

يشار الى ان إشترك في المسابقة واحد وثلاثون فريقًا من مئة وعشرة طلاب من كليات الهندسة والصحة العامة والإقتصاد وإدارة الأعمال. قامت لجنة مشتركة من كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة الحكمة ومركز PEEL في جامعة لورين – فرنسا بتصفية نصف نهائية وأبقت على عشر فرق تضم أربعة وثلاثين طالبًا. عرض هؤلاء أمام لجنة الحكم أفكار مشاريعهم وردوا على الأسئلة المطروحة.

وبناء على تقييم اللجنة تم الإعلان عن الفائزين الذين حصلوا على الجوائز كالتالي:

الأولى: ألف وخمسمئة دولار مقدمة من العربية للتأمين لفريق Steady Spoon من كلية الهندسة ويضم الطلاب نور حداد، جوي عبود، وسام البستاني.

الثانية: ألف دولار من مجموعة MALIA Group لفريق PhysioBox من كلية الصحة العامة ويضم الطلاب سيرينا علّو، جويا جريس، جو شربل الياس، مارونا نمور، نورا كيوان.

الثالثة: خمسمئة دولار من شركة Elegance Stars لفريق MediGo من كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال ويضم الطالبين بيتر موراديان وبيتر الحايك.

الرابعة: جائزة أفضل أداء في عرض المشروع، وهي تذكرة طيران إلى باريس مقدمة من شركة طيران الشرق الأوسط، حصل عليها فريق C2C من كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال ويضم الطالبتين ليا كول أغاسي وميرا سليكا.

كذلك قدمت Rodeo In قسائم حسم لكل الفرق المشاركة.