وزيرة البيئة اكدت اصرار الوزارة على أهمية الحفاظ على الإرث الطبيعي للبنان والتنوع البيولوجي

دعت وزيرة البيئة تمارا الزين ممثلي لجان المحميات الطبيعية في لبنان لاجتماع تشاوري حول واقع المحميات والتي أدرجتها الوزيرة الزين ضمن خطة عمل الوزارة للأشهر المقبلة.

وأكدت الزين "إصرار وزارة البيئة على أهمية الحفاظ على الإرث الطبيعي للبنان والتنوع البيولوجي، والدور الأساسي الذي تلعبه المحميات في هذا السياق"، معربة "عن وعيها التام للمشاكل المادية، الإدارية، والعملانية وحتى على صعيد الموارد البشرية، وكلها تحديات تقوّض جهود لجان المحميات".

ثم كان نقاش مطول مع ممثلي اللجان وعرض لبعض المقترحات التي سوف تتابع من قبل فريق الوزارة ولجان المحميات.

كما تخلّل الإجتماع عرض لمخرجات مشروع STEP4NATURE المموّل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) والمُنفذ بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف هذا المشروع إلى دعم إدارة المحميات تقنياً ومؤسساتياً على ان تتم مراجعة النتائج بهدف اعتمادها او تطويرها وفقاً لتوجهات اللجان والوزارة.