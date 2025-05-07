قوى الأمن: توقيف فلسطينيَين بجرم إطلاق نار ومحاولة قتل في محلّة برج الشّمالي – صور

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، عن "توافر معطيات لدى شعبة المعلومات عن مكان وجود شخصَين مطلوبَين بجرم إطلاق نار ومحاولة قتل، وذلك في محلّة برج الشّمالي – صور، وهما كلٌّ من: أ. ح. (مواليد عام ٢٠٠٤، فلسطيني)، ي. خ (مواليد عام ۲۰۰۲، فلسطيني)".

واشارت الى ان "بعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في المحلّة المذكورة. تم تسليمهما إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".