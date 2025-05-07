الحكومة الباكستانية: العدوان الهندي شكل خطرا كبيرا على خطوط طيران خليجية وهدد حياة الآلاف

أكدت الحكومة الباكستانية أن العدوان الهندي شكّل خطرًا كبيرًا على خطوط الطيران الخليجية وهدّد حياة الآلاف، مشيرة إلى أنها فوّضت الجيش باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الضربات الهندية.
وأضافت أن الهند "أشعلت جحيمًا في المنطقة"، وعليها أن تتحمّل التبعات الكاملة لهذا التصعيد.
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