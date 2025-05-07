رئيس الصندوق العربي للإنماء زار عون: نريد أن نكون أول مؤسسة عربية تساعد لبنان في ورشة نهوضه

أعلن رئيس الصندوق العربي للإنماء بدر محمد السعد، في تصريح بعد زيارته الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا، "أننا نريد أن نكون أول مؤسسة عربية توفر للبنان مساعدات وقروض قريبة، من أجل المساهمة في ورشة النهوض في لبنان".

وقال "لدينا لجنة فنية ودراسية في لبنان من أجل المشاريع للبنان، ولدينا تعاون وثيق كصندوق مع مجلس الانماء والإعمار في لبنان على مستوى دراسة وترجمة المشاريع".

وردا على سؤال يخص الكويت تحديدا، أكد السعد أن "العلاقات دائما طيبة وجيدة بين الكويت ولبنان".