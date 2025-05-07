أعلن رئيس الصندوق العربي للإنماء بدر محمد السعد، في تصريح بعد زيارته الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا، "أننا نريد أن نكون أول مؤسسة عربية توفر للبنان مساعدات وقروض قريبة، من أجل المساهمة في ورشة النهوض في لبنان".
وقال "لدينا لجنة فنية ودراسية في لبنان من أجل المشاريع للبنان، ولدينا تعاون وثيق كصندوق مع مجلس الانماء والإعمار في لبنان على مستوى دراسة وترجمة المشاريع".
وردا على سؤال يخص الكويت تحديدا، أكد السعد أن "العلاقات دائما طيبة وجيدة بين الكويت ولبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الصندوق العربي للإنماء زار عون: نريد أن نكون أول مؤسسة عربية تساعد لبنان في ورشة نهوضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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