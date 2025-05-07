هبوط طائرة اماراتية في مطار بيروت الدولي وهي الأولى بعد قرار رفع الحظر عن سفر الاماراتيين الى لبنان

هبطت طائرة اماراتية في مطار بيروت الدولي وهي الاولى بعد قرار رفع الحظر عن سفر الاماراتيين الى لبنان. ويأتي قرار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من اليوم، إثر الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لأبوظبي.

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