الحجار: طالبنا الأجهزة الأمنية بالتشدد في مكافحة أي ظاهرة تمسّ بالأمن في طرابلس وعكّار والشّمال

أشار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في تصريح من سراي طرابلس، إلى "أننا قمنا باجتماع تقييميّ أخذنا فيه بعض التحسينات من التجرية الأولى للانتخابات البلدية والاختيارية لتحسين العمل في التجارب المقبلة"، حيث من المقرر أن تقام الانتخابات يوم الأحمد في محافظتَي الشمال وعكار.

وقال: "لمسنا جهوزية الشعب اللبنانيّ في ممارسة حقهم الديمقراطية وتجديد العمل البلديّ والإنمائيّ"، موضحًا أنّ "الوزارة أدخلت نتائج الانتخابات البلدية بشكل دقيق على المركز الالكترونيّ".

وأكّد الحجار، "أننا طالبنا الأجهزة الامنية بالتشدد في مكافحة أي ظاهرة تمسّ بالأمن في مدينة طرابلس وعكّار والشّمال ولن نقبل بأي فوضى أمنية".