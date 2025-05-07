الجيش الإسرائيلي: اغتلنا مسؤول عمليات حماس في القطاع الغربي في جنوب لبنان

ادّعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنّه "هاجم في منطقة صيدا في جنوب لبنان وقضى على المدعو خالد أحمد أحمد والذي شغل منصب مسؤول عمليات حماس في القطاع الغربي في جنوب لبنان".
وزعم أنّ أحمد دفع بهجمات نحو إسرائيل خلال الحرب"، مضيفًا "عمل أحمد خلال الفترة الأخيرة لنقل وسائل قتالية وتنفيذ هجمات".
وتابع: "لقد شكلت انشطة المدعو أحمد تهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد حماس في كل مكان يعملون فيه".
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