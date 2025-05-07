نعت حركة "حماس"، "القائد القسامي خالد أحمد الأحمد الذي قضى إثر غارة اسرائيلية غادرة استهدفته أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في مدينة صيدا جنوب لبنان فجر اليوم الأربعاء". واضافت نعاهد شعبنا وأمتنا على مواصلة طريق المقاومة، وستبقى دماء الشهداء نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا".

كانت هذه تفاصيل خبر حماس: ننعي القائد القسامي خالد أحمد الأحمد الذي قضى إثر غارة اسرائيلية في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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