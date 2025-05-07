قيادي في أنصار الله لرويترز: اتفاق وقف إطلاق النار مع الأميركيين لا يشمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال

أكد قيادي في جماعة "أنصار الله" لوكالة "رويترز" إن اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لا يشمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن مواقف انصار الله تجاه إسرائيل لم تتغيّر.
وشدد على ان الاتفاق لم يتضمن أي محادثات مباشرة بين الجماعة ومسؤولين أميركيين، موضحا أن "سلطنة عُمان قامت بدور الوسيط في التوصل إلى هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى وقف استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر".
ويأتي هذا التصريح بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، في إطار جهود واشنطن لتهدئة التوتر في البحر الأحمر والمنطقة.
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