الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه إسرائيل من جهة الشرق

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بيان، أنّ "أننا اعترضنا طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه إسرائيل من جهة الشرق".

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه أخرج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة في غارات شنّها على صنعاء، بعد يوم من غارات على الحُديدة، قال إنها رد على الهجوم الصاروخي الذي طال مطار بن غوريون الأحد، في حين تؤكد حركة أنصار الله المضي في هجماتها ضد إسرائيل دعمًا لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ تشرين الأول 2023.

وتوعّدت حركة "أنصار الله" بالردّ على الهجمات الإسرائيلية، في وقت توصلت فيه إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أميركا بوساطة عمانية بين الجانبين، في اتفاق لا يشمل إسرائيل.

وأمس، أشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن التابع لحركة "أنصار الله" مهدي المشاط في تصريح له حول الهجمات الاسرائيلية على اليمن، إلى أن "ردنا سيكون مزلزلا مؤلما ولن يكون بمقدار العدو الإسرائيلي تحمله"، وتوجه لجميع الإسرائيليين بالقول: "من الآن وصاعدًا، الزموا الملاجئ، أو غادروا إلى أوطانكم فورًا، فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتكم بعد اليوم، سيُدرك المعتدي أن الثمن الذي سيدفعه باهظاً ولن يثنينا أي عدوان عن قرارنا في مساندة غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

واكد المشاط بان ردنا سيكون مزلزلا مؤلما ولن يكون بمقدار العدو الإسرائيلي تحمله، وتوجه لجميع الصهاينة بالقول: "من الآن وصاعداً، الزموا الملاجئ، أو غادروا إلى أوطانكم فوراً فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتكم بعد اليوم، سيُدرك المعتدي أن الثمن الذي سيدفعه باهظاً ولن يثنينا أي عدوان عن قرارنا في مساندة غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار".