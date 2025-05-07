قداس في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان على نية انتخاب البابا الجديد

ترأس عميد مجمع الكرادلة الايطالي الكاردينال جوفاني باتيسيا راي في بازيليك القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان القداس الالهي على نية انتخاب بابا جديد. واشار راي الى اننا "هنا لنستدعي مساعدة الروح القدس، ولنطلب نوره وقوته حتى يكون البابا المنتخب هو الذي تحتاجه الكنيسة والإنسانية في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة في التاريخ".

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