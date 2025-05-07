شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش طلبات إحاطة لنواب الغربية بحضور المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن محافظة الغربية.

ويتناول الاجتماع، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن: صعوبة التوسع الأفقي بمحافظة الغربية لعدم وجود ظهير صحراوي يسمح بذلك، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبة آمال عبدالحميد، الأول: بشأن عدم وجود ظهير صحراوي لمحافظة الغربية دوناً عن باقي محافظات إقليم الدلتا، ورؤية الحكومة عام 2012 بإضافة ظهير صحراوي للمحافظة من خلال ضم بعض أراضي وادي النطرون، الثاني: بشأن الموقف التنفيذي وإجراءات سير عمل منظومة التصالح في مخالفات البناء - بمحافظة الغربية، وطلبي الإحاطة المقدمين من ا النائبة سامية توفيق، بشأن، الأول: عدم تنفيذ المادة (2) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الثاني: عدم تنفيذ الحيز العمراني بمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على أرض الواقع بالرغم من اعتماده.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن ضرورة تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى 2030، وذلك حتى يطابق الواقع الحالي للمدينة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن، الأول: عدم رفع مخلفات المباني بمنطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الأمر الذي يتسبب في تشويه المظهر العام للمنطقة ويشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة والصحة العامة للمواطنين، ومخالفة القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة، والقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحتهما التنفيذية، والثاني والثالث: ضرورة طرح حي أول وثاني المحلة الكبرى لإحدى شركات الجمع المنزلي للقمامة، وذلك لتحسين منظومة النظافة بالمدينة العمالية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

كما يشهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن: ازدواجية تحصيل مبالغ تجميع المخلفات والقمامة من القري بمحافظة الغربية، وذلك من خلال شركة الكهرباء ومتعهدي جمع القمامة، ومدى إمكانية تحديد جهة واحدة فقط لهذا الشأن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فايد، بشأن: قطع التيار الكهربائي عن عدد 500 منزل بمنطقة الشونة - مدينة كفر الزيات، وتعنت شركة كهرباء جنوب الدلتا في إعادة توصيل الخدمة لهم، فضلاً عن رفض تركيب أعمدة إنارة الشوارع، وسوء إدارة الشركة (حسبما ورد بطلب الإحاطة)، وطلب الإحاطة المقدم من النائب غباشى محمد بدير، بشأن عدم السماح للمواطنين بمحافظة الغربية بتحميل أسلاك الكهرباء على أعمدة الإنارة بالرغم من مرورها من أمام منازلهم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البرلسي، بشأن عدم البدء في تنفيذ أعمال إعادة رصف الجزء المتهالك من شارع الترعة حي ثاني المحلة الكبرى محافظة الغربية حتى الآن بالرغم من الموافقة على إعادة رصفه بتاريخ 7 من إبريل عام 2024، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 13 من يناير سنة 2025.

