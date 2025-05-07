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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الهند وباكستان التحلي بأقصى درجات ضبط النفس العسكري

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الخليج 365_واس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء العملية العسكرية الهندية عبر خط السيطرة والحدود مع باكستان.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ردًا على أسئلة الصحفيين: “إن الأمين العام يدعو التحلي بأقصى درجات ضبط النفس العسكري من الهند وباكستان، ويؤكد أن العالم لا يمكنه تحمل مواجهة عسكرية بين البلدين”.

وشدد الأمين العام على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المواجهة العسكرية التي قد تخرج بسهولة عن نطاق السيطرة، وأن الحل العسكري ليس حلًا.

وأبدى غوتيرتش، استعداده لبذل مساعيه الحميدة لدى الحكومتين الهندية والباكستانية دعمًا للسلام، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تدعم أي مبادرة تعزز تخفيف التصعيد، وتعزيز مسار الدبلوماسية، وتجديد الالتزام بالسلام.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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