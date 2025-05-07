ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على مركز إيواء للنازحين وسط قطاع غزة إلى 32 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي مساء اليوم، على مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” تؤوي آلاف النازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة إلى 32 شهيدًا وأكثر من 100 إصابة، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 22 فلسطينيًا وإصابة العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي استهدف اليوم مدرسة تؤوي نازحين وسط القطاع، كما استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب نحو 50 آخرين، في تجدد القصف الإسرائيلي على المدرسة، للمرة الثانية على التوالي في أقل من سبع ساعات.

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