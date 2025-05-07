شكرا لقرائتكم خبر عن وقوع زلزال بقوة 4.4 درجات قبالة ساحل جزيرة تانيغاشيما في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة ساحل جزيرة تانيغاشيما في اليابان.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة تانيغاشيما في اليابان، وعلى عمق 10 كلم.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.