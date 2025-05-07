الجامعة الأنطونية أطلقت "Upscale Hub" لربط الطلاب بسوق العمل ودعم الابتكار التكنولوجي في لبنان

أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، خلال حفل افتتاح الجامعة الأنطونية لمركز Upscale Hub في حرمها الرئيس في الحدت – بعبدا أن أهداف إنشاء الوزارة تتضمن إدخال مختلف أنواع التقنيات، وليس فقط الذكاء الاصطناعي، إلى كل الخدمات المقدّمة للمواطن، مشددًا على أن تحقيق ذلك لا يتم إلا بالتشارك، ولا سيما من خلال التشريع. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مشاريع عدة، من بينها مشروع حماية البيانات والمعلومات الخاصة، الذي من شأنه أن يحمي الخصوصية ويمنح لبنان حماية قانونية تمكّن الشركات الأوروبية والأميركية من التعاون مع الشركات اللبنانية، متمنيًا على مجلس النواب إعطاء هذا المشروع أولوية وإقراره في أسرع وقت. وأثنى شحادة على خطوة الجامعة الأنطونية في مجال التكنولوجيا وأهمية هذه المبادرات، مشددًا على ضرورة العودة إلى دور لبنان في الابتكار والتصنيع، بدل تصدير الشباب إلى الخارج، وضرورة فتح مجالات وفرص عمل لهم داخل الوطن.

و"Upscale Hub" هي شركة ناشئة ديناميكية ومبتكرة منبثقة عن الجامعة الأنطونية، تهدف إلى تقديم حلول تكنولوجية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للعملاء، والحفاظ على بقاء الطلاب والطاقات اللبنانية في الوطن. وتشكل مساحة تطبيقية للتعلم، يكتسب من خلالها الطلاب خبرات عملية مباشرة بإشراف نخبة من الأساتذة والخبراء، وتوفر فرصًا للتعاون مع شركاء محليين ودوليين. كما تسهم المنصة في تطوير حلول وخدمات رقمية تخدم القطاعين العام والخاص، وتُعد نموذجًا يحتذى به في ربط المعرفة العلمية بحاجات السوق. وتشمل مجالات العمل تطوير التطبيقات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحديثة.

وأشار رئيس الجامعة الاب ميشال السغبيني، في كلمته إلى أن الجامعة الأنطونية تولي طلابها أولوية قصوى، وتهدف من خلال Upscale Hub إلى الحد من هجرة العقول، عبر تغذية الإبداع وتوسيع الآفاق ومدّ الجسور بين الحلم والواقع. ولفت إلى أن المركز أُنشئ بالشراكة مع اثنين من قدامى طلاب الجامعة، الدكتور يوسف بو عيسى والدكتور جاد نصار، ويتوافق مع أهداف الجامعة في تأمين الإمكانيات العلمية وفرص العمل للطلاب والأساتذة، عبر ردم الفجوة بين التعليم النظري والصناعة التطبيقية.

من جهته، شدد النائب إلياس حنكش على أن العمل التشريعي بات يواكب التطور والشركات الناشئة، وأكد أهمية الاستفادة من طاقات ومبادرات الشباب في قطاع التكنولوجيا، خصوصًا أن لبنان يضم بعضًا من أفضل الجامعات والمدارس والكفاءات.

أما الوزير السابق فادي عبود، فرأى أن مشروع Upscale Hub يحمل أهمية كبيرة ستنعكس على الطلاب اللبنانيين، مؤكدًا أن الصناعات اللبنانية لن تتمكن من المنافسة إلا من خلال الانتقال إلى عصر التكنولوجيا، وأن قطاع "الهايتك" هو الأمل الوحيد لبناء صناعات تنافسية.

بدوره، أكد جاد نصار، الشريك المؤسس لـUpscale Hub، أن المشروع هو مبادرة نابعة من قلب الجامعة الأنطونية، ويفتح أبوابًا حقيقية أمام الشباب للبقاء والإبداع وصناعة الفرق، مشددًا على أن الابتكار وبناء المجتمعات لا يقومان على الجهد الفردي فقط، بل على الشراكة والتعاون.