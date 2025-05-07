الحريري: في مثل هذا اليوم اختار البعض السلاح بدل الحوار فدُفِعت بيروت الثمن

أشار رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، في تصريح له الى انه "في مثل هذا اليوم من 7 أيار، اختار البعض السلاح بدل الحوار، فدُفِعت بيروت الثمن. لكننا اخترنا الدولة على الفتنة، والمؤسسات على الفوضى، والمصالحة على الكراهية. التاريخ لا يُمحى، لكن المستقبل يُبنى بالمسؤولية".

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