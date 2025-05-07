"المنار": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة كفركلا مستهدفة سيارة أحد المواطنين

أفادت قناة "المنار"، بأنّ "محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة على أحد الأحياء في بلدة كفركلا مستهدفة سيارة أحد المواطنين".
ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في شهر تشرين الثاني 2024.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في حي الفيلات في صيدا أدت إلى سقوط شهيد".
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