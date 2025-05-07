اشار وزير الأشعال فايز رسامني، الى ان "عددا كبيرا من اللبنانيين المغتربين سيزور لبنان هذا الصيف، والأمن في مطار بيروت ممسوك"، مؤكدا اننا "قمنا بالتحسينات التي يمكننا القيام بها حتى الآن في مطار بيروت وفي الأسابيع المقبلة سنطلق ورشة عمل لتحسينه".
واوضح في حديث لقنا الـLBCI، الى ان "أمن طريق المطار عُمل عليه جِديًّا ومُؤمّن بالأجهزة الظاهرة التي يراها المواطن وبالمخابرات وحتى ثلاثة أشهر ستجدون فرقًا جماليًا في هذه الطريق".
واضاف وضعنا الآلية المناسبة لتشكيل أعضاء الهيئة الناظمة للطيران المدني وستكون حاضرة خلال أشهر".
كانت هذه تفاصيل خبر رسامني: عدد كبير من المغتربين سيزور لبنان هذا الصيف وقمنا بالتحسينات التي يمكننا القيام بها حتى الآن بالمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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