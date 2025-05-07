الحكومة البريطانية اكدت استعدادها للتدخل لخفض التصعيد بين الهند وباكستان

اكدت الحكومة البريطانية أنها "مستعدة للتدخل لخفض التصعيد بين الهند وباكستان"، في حين أدى قصف متبادل بين الدولتين إلى مقتل 34 شخصا على الأقل في أخطر مواجهة منذ عقدين.

واشار وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز في حديث لهيئة "بي بي سي"، "نحن مستعدون وقادرون على القيام بأي شيء يتعلق بالحوار وخفض التصعيد".

واعلن الجيش الباكستاني "اسقاطه خمس طائرات هندية في المجال الجوي الهندي".

وكان أفاد مصدر أمني هندي وكالة "فرانس برس" بأنّ "ثلاث طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي تحطّمت على الأراضي الهندية لأسباب لم تتّضح في الحال".

وتصاعدت المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان، بعد هجوم دام في كشمير الهندية، وردت الهند بضربات جوية وصاروخية على أهداف داخل باكستان وكشمير الخاضعة لها، ما أدى إلى سقوط قتلى مدنيين، فيما توعدت باكستان بالرد وتبادلت الدولتان القصف المدفعي، وسط إجراءات دبلوماسية تصعيدية من الجانبين.

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية في وقت سابق أنها ردت على الهجوم الإرهابي في باهالغام "كشمير" بضرب "البنية التحتية الإرهابية" على الأراضي الباكستانية. وأشارت إلى أنه لم يتم مهاجمة أي منشآت عسكرية باكستانية خلال العملية.