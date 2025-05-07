أفادت مصادر للجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم وأدّوا طقوسًا تلمودية داخله، وذلك تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن القوات الاسرائيلية هدمت منشأة زراعية في بلدة العيساوية بالقدس.

كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية بحراسة من الشرطة الاسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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